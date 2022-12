Antonio Panzeri | vacanze da 100mila euro e “contatti con il Marocco”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) –poteva permettersi di fare con la moglieper un costo che arrivava fino a “”. E’ quanto emerge da informazioni contenute in alcuni documenti trasmessi dalle autorità belghe a quelle italiane. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti belgi, “avrebbe detto” al marito “che non poteva permettersi di spendereper lecome l’anno scorso e che pensava che l’attuale proposta, 9milaa persona solo per l’alloggio, fosse troppo costosa”. La moglie e figlia dell’exdeputato del gruppo, secondo quanto riportano gli investigatori, “sembrano essere pienamente consapevoli delle attività” del “marito/padre”.E IL ...