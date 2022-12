Annie Ernaux e la letteratura come “luogo di emancipazione” dove “Scrivere per vendicare il mio sesso”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 10 dicembre 2022) La scritturaarma sociale, impugnata da una femminista della prima ora. Scrive per “la mia razza”, per “il mio“. Nei suoi libri – da “Gli armadi vuoti“, il romanzo d’esordio a “L’evento“, in cui racconta l’aborto – racconta sempre e soltanto di sé, ma le storie che scorrono tra le pagine, tra le righe tracciate con schiettezza, senza lasciare spazio a fronzoli o frivolezze narrative, possono essere – e forse sono – quelle di tante donne. Quelche la scrittrice Premio Nobel per lavuole, riscattare, attraverso la sua scrittura e il pensiero, l’esperienza che c’è dietro. Dal discorso che l’82enne di Lillebonne ha pronunciato in occasione della consegna del ...