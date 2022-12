Andrea Bocelli presenta il nuovo album natalizio a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nella puntata dell’11 dicembre sarà in studio con i figli Matteo e Virginia. Al termine della trasmissione linea alla 20ma edizione del Junior Eurovision Song Contest11 dicembre, dalle ore 14 alle ore 15.40 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 13^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato adin studio con i figli Matteo e Virginia, perre ildi Natale ‘A Family Christmas’ contenente alcuni classici di Natale come “Feliz Navidad”, “Happy Xmas (War is over)” e “Buon Natale” oltre al singolo “Il giorno più speciale”. Drusilla Foer interverrà perre la 2^ edizione di ‘Drusilla – ...