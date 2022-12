Amici | le anticipazioni della puntata di domenica 11 dicembre 2022

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ecco alcunedi, che andrà in onda nella giornata di11: ospiti, gare ed eliminazioni., ledell’11: un eliminato su Donne Magazine.

Ecco tutti gli ospiti e ledelle puntate di sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022. ... E ancora: la showgirl Gabriella Labate e direttamente da "" la mitica insegnante di danza ...E ancora, la vita e la formidabile carriera di Gigliola Cinquetti ; l'intenso racconto di Gabriella Labate e direttamente da "" la mitica insegnante di danza Alessandra Celentano . Infine, ...Dopo essere stato ospite in giuria Achille Lauro torna nello studio di Amici 2022 l’11 dicembre per esibirsi live con il suo nuovo singolo “Che Sarà”, brano che sta riscuotendo un grande successo in ...Il weekend su Canale 5 è firmato Silvia Toffanin. Torna, prima dello stop delle festività natalizie, l'appuntamento con Verissimo. Oggi sabato 10 dicembre alle 14.10 e ...