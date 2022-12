“All’avanguardia nei diritti dei lavoratori” | così Eva Kaili difendeva il Qatar all’Europarlamento

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic – Nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte mazzette dalche si sta abbattendo come uno tsunami politico sulle istituzioni Ue, ieri sera la polizia belga ha fermato a Bruxelles anche Eva. Eurodeputata socialista greca e vicepresidente del Parlamento europeo, laè stata “fermata per essere interrogata”. Subito dopo il fermo, il gruppo dei Socialisti dell’Europarlamento ha sospeso, con effetto immediato, la. L’eurodeputata è stata inoltre espulsa dal suo partito greco, il Pasok. Proprio la, appena venti giorni fa, il. Quando Evailal Parlamento EuropeoEva, come riportato su Twitter dal ...