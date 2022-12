Alessia Sbal morta sul Raccordo a Roma | l’autista del tir prima dell’incidente | «Me ne vado | non ti ho fatto niente»

(Di sabato 10 dicembre 2022) «Non ti ho, io adesso me ne!». Nella morte di, la donna di 43anni travolta e uccisa il 4 dicembre scorso da un tir mentre si trovava sul GrandeAnulare, spunta un’altra ipotesi su quanto avvenuto a poca distanza dallo svincolo per Casalotti-Boccea. L’unico indagato per la vicenda è Flavio Focassati, 47enne, che era a bordo del camion a cui viene contestato il reato di fuga dopo incidente. Definito dall’articolo 189, comma 6 del Codice della Strada. Focassati era stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Di certo è ripartito dalla corsia di emergenza dove si trovava insieme alla donna dopo che il suo camion aveva urtato l’auto. Tra i due ci sarebbe stato un breve litigio, poi il camionista è risalito a bordo del mezzo ed è ...

... dopo l'incidente avvenuto il 4 dicembre sul Grande raccordo anulare della Capitale, in cui ha perso la vita, una donna romana di 42 anni. Il paese. Alle 17 di ieri, a Vacone ci sono ...Nessuno può ridarmi mia sorella però ci deve essere una giustizia:è stata uccisa, è stato un omicidio. Non chiamatelo incidente'. Escono una valanga di lacrime e di emozioni da Ilaria che ...Quattro telefonate e due testimoni. Per ricostruire il drammatico incidente in cui è rimasta uccisa la scorsa domenica Alessia Sbal romana di 42 anni, gli investigatori ...Un dolore incontenibile che non ha spento il coraggio. E così ha deciso di affrontare l’uomo, il camionista 47enne ora accusato di fuga e omissione di soccorso, che ha travolto e ...