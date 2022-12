ilGiornale.it

L'Argentina arriva là, in semifinale, dove tutti la davano per certa. Traguardo minimo per chi per forza, storia e tradizione è da sempre nel ristretto circolo dei favoriti, quale che sia il traguardo ...... Zappa, il polistrumentista e compositore di Baltimora divenuto un'icona nel panorama. I ... Paolo Geminiani) None of the Above (Revisione Gino Tanasini) Be Bop(Orch. Luca Cori) Questi ... Al tango mondiale di Leo danzano i due Martinez. L'Argentina può sognare “Perché tutto passa, Osvaldo, ma non i desideri che abbiamo avuto”. In una frase, tutta la poesia, la malinconia, la caducità di un continente che non è solo un continente. Piuttosto: un modo di senti ...Il Mondiale in Qatar si appresta a vivere gli ottavi di finale. Scopriamo come ci arrivano le magnifiche otto e chi è la favorita al titolo ...