(Di sabato 10 dicembre 2022) Oggi si celebra ladidell’Militare e digli. Nel giorno delle celebrazioni «il governo – si legge in una nota del presidente del Consiglio Giorgia– rinnova la sua gratitudine verso gli uomini e le donne dell’Militare che ogni giorno garantiscono a ciascuno di noi la sicurezza dei cieli d’Italia, operano nelle missioni di pace e stabilità in Europa e nel mondo, sono impegnati nel concorso alle emergenze contro le calamità naturali che colpiscono la popolazione e assicurano il trasporto sanitario urgente, soprattutto a favore dei bambini».Militare, gli auguri della Difesa e di Crosetto All’Militare e a...

Secolo d'Italia

ROMA - Oggi, 10 dicembre, si celebra ladi Loreto, Patrona dell'Militare e di tutti gli Aviatori. Si ricorda in questo particolare giorno la traslazione della casa della Vergine Maria dalla Palestina alla città ...Sabato 10 dicembre, nella ricorrenza delladi Loreto, Patrona degli Aviatori, verrà inaugurato in piazzetta Corsica (all'ingresso in ...fa all'interno della locale Associazione Arma, ... Aeronautica, la Madonna di Loreto patrona di tutti gli aviatori. Il ringraziamento di Meloni 1' di lettura Senigallia 10/12/2022 - Anche quest'anno il gruppo “Aviatori senigalliesi” ha celebrato la Madonna di Loreto, protettrice della gente dell'aria, con la storica tradizione del “focarone”, ...L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche festeggia la Solennità della Madonna di Loreto, Patrona degli Aeronauti domani, mercoledì 7 dicembre, alle 10,45 con una Santa Messa, presieduta dal Cardina ...