Addio all’imprenditore Aldo Bassetti | patron della storica azienda del tessile

(Di sabato 10 dicembre 2022) Imprenditore illuminato, collezionista, appassionato d’arte e design,è morto all’età di 96 anni nella sua villa sul lago di Monate, in provincia di Varese. Nato a Crenna di Gallarate (Varese) il 1° novembre 1926, era fratello di Piero(1928), primo presidenteRegione Lombardia, entrambi eredilombarda del. E’ stato sposato con Giorgina Venosta, scomparsa il 12 agosto 2021.è stato presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020, quando ha lasciato la carica al gallerista milanese Carlo Orsi, diventando presidente onorario dell’associazione. Oltre a promuovere importanti interventi di ristrutturazione e restauro alla ...

L'Eco di Bergamo

Mondo vitivinicolo in lutto per la scomparsa, a 91 anni, dell'Vincenzo Spinelli, fondatore delle Cantine Spinelli di Atessa. Spinelli si è spento ...senior quasi cinquanta anni fa'...... portando l'ad essere molto geloso. Il Paradiso ...al capolinea Mentre per Vittorio Conti ci saranno tante novità'...Zanatta ed Ezio Colombo si avvicina il momento di dirsiper ... Addio all'imprenditore-pilota, dalla Dakar alla Missione Belem