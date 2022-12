Addio a Corrado Sforza Fogliani | il cordoglio di Salvini

(Di sabato 10 dicembre 2022) “all’avvocato, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea – sul lavoro come in politica – con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al dolore dei suoi cari”. Lo dice il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

all'avvocatoSforza Fogliani, innamorato della sua Piacenza e sempre in prima linea, sul lavoro come in politica, con grande passione e coraggio. Una preghiera per lui, mi unisco al ...Precedente Serie A2 - Il cammino dell'Assigeco Piacenza prosegue contro la JuviCremona, Salieri: 'Squadra fisica' - AUDIO Successivo Piacenza diceSforza Fogliani: una vita dedicata ...E' morto Corrado Sforza Fogliani, l'ex presidente della Confedilizia. Avrebbe compiuto 84 anni tra cinque giorni.E’ morto sabato all’età di 84 anni, Corrado Sforza Fogliani, banchiere, storico presidente della Banca di Piacenza, ex presidente della Confedilizia nazionale e dell’Associazione bancaria italiana. Un ...