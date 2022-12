Achille Lauro annuncia il nuovo tour e una sorpresa

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un artista a 360 gradi con uno stile unico, che riesce a raccontare e interpretare tutte le sue emozioni in ogni performance he regala al suo pubblico.per iniziare ilanno al meglio ha giàto nuove date nel suonei teatri. Ma nel frattempo, non perde di vista il suo impegno a favore dei giovani con nuovi appuntamenti all’interno delle scuole per un inedito progetto.ha da poco debuttato con unsingolo. Che sarà è un ballad intima che si interroga sulla vita e sulle incertezze che implica il futuro. In questa dimensione, l’artista ha deciso di non rinunciare al suo impegno verso i giovani e organizzare degli incontri nelle scuole per parlare proprio di futuro. Nel frattempo, il cantante raddoppia i ...