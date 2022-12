“A sinistra l’unico contante ammesso è quello nelle cucce o negli armadi” | Foti sotterra la sinistra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 10 dicembre 2022) “Per la“. Il commento fulminante del capograuppo di FdI Tommasoè formidabile. Esemplificativo di ciò che sta emergendo dalle cronache giudiziarie circa le mazzette pagate dal Qatar ad esponenti della. Contanti a palate e nascosti in casa: un’indagine sanguinosa per la reputazione del Parlamento europeo e che coinvolge direttamente il gruppo dei socialisti. Paradosso imbarazzante. A casa di Pier Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato dei Socialisti e Democratici finito nell’inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio sono stati trovati 600mila euro in contanti. In ultimo, nel ...