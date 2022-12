A Giulianova un casco refrigerato contro l’alopecia da chemioterapia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Unal Day Hospital oncologico è stato donato all’ospedale didall’associazione per la lotta ai tumori “Giovanna Savini” di, presieduta da Rocco Tondini. Si tratta di un apparecchio utile per prevenirenei pazienti sottoposti a. A ricevere l’apparecchiatura, nel corso di una cerimonia, sono stati il direttore sanitario Maurizio Brucchi della Asl di Teramo, il direttore del Dipartimento oncologico Carlo D’Ugo, la responsabile della Uosd Dh oncologico-Sant’Omero Sonia Di Felice, insieme al personale. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vescovo della diocesi di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, che ha impartito la sua benedizione, il sindaco diJwan Costantini e il ...

