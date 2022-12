A Centocelle esplode la nuova festa dei marocchini | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sembra di stare a Rabat o a Casablanca, invece è Roma. Pochi minuti dopo la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Mondiali, che ha regalato una storica qualificazione alle semifinali per la squadra africana, la comunità dipresente nella periferia est della Capitale è subito scesa in strada a festeggiare. Come avvenuto dopo il successo contro la Spagna ai rigori,si riempie dell'entusiasmo dei. Laè documentata sui social dal profilo di Zeta, il master in giornalismo dell'Università Luiss. Nelsi vedono i tifosi della squadra africana in piedi su un furgoncino muniti di bandiere della nazionale e della Palestina, pazzi di gioia per il trionfo del Marocco.