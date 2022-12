11^ GIORNATA A2 | GRANDE SFIDA AL PALA PARENTI CONTRO REGGIO EMILIA

Leggi su seriea24

(Di sabato 10 dicembre 2022) La sconfitta di Lagonegro è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel percorso di crescita della Kemas Lamipel S. Croce. Le quattro vittorie in fila, il feeling sempre più stretto tra il nuovo palleggiatore Coscione e gli attaccanti, la classifica deficitaria degli avversari, avevano fatto immaginare una conclusione diversa per questo secondo turno infrasettimanale. L’hanno spuntata i lucani, lasciando i Lupi a bocca asciutta. A poco più di 48 ore di distanza, ecco l’occasione di riscatto, il match interno con la Conad Reggio Emilia in programma domenica pomeriggio alle 18.00,Gruppo Lupi Forum. Anche gli emiliani non sono rimasti soddisfatti del turno infrasettimanale: Ravenna, ex squadra di Coscione, ha provveduto a rimandarli a casa con lo stesso 3-1 incassato dalla Kemas a Lagonegro. In virtù della classifica cortissima, tra S. Croce ...