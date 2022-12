Zuliani | “Juventini svegliatevi | vogliono condannarci per salvare gli altri”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Claudiogiornalista di tuttojuve chiama a racconta tutti i tifosi di fede bianconera: “Non è cominciato ancora il processo e già vi hanno condannato” Claudio, su tuttojuve chiama a raccolta i tifosi della Juventus, il giornalista prova a difendere il mondo Juve dalla accuse mosse dalla procura di Torino e dalla stampa:CHIAMA RACCOLTA I TIFOSI DELLA JUVE “Passano i giorni di un’inchiesta chiusa in attesa dei prossimi passi giudiziari che porteranno, probabilmente, ad un processo dove sentiremo la tesi dell’accusa e l’antitesi della difesa. Si cari fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sentiremo la difesa. Questo è il punto. Il procuratore di Torino ha chiuso l’inchiesta e formulato le sue accuse, al contrario di quanto vi fanno intendere i giornali. Non ci sono novità ogni giorno, non ci sono sviluppi ...

napolipiu.com

Un altro personaggio è Claudio. Quest'ultimo (anche lui stipendiato dal club) pur di ... Senza far nomi, tiktoker e blogger, che si definiscono, vengono invitati allo stadio e non è ...Un altro personaggio è Claudio. Quest'ultimo (anche lui stipendiato dal club) pur di ... Senza far nomi, tiktoker e blogger, che si definiscono, vengono invitati allo stadio e non è ... Zuliani: "Juventini svegliatevi, vogliono condannarci" Il giornalista di fede bianconera: 'Svegliatevi gente perché non è cominciato ancora il processo e già vi hanno condannato esponendovi a pubblico ludibrio!'.Passano i giorni di un’inchiesta chiusa in attesa dei prossimi passi giudiziari che porteranno, probabilmente, ad un processo dove sentiremo la tesi dell’accusa e l’antitesi ...