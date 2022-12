ZAZZARONI CONTRO LUCARELLI E ADANI | “LEI HA QUESTO VELENINO | LUI SE LO CONOSCI LO EVITI”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ivana ruota libera su Selvaggiae Lele. Dalla giudice di Ballando con le Stelle alla voce più frizzante dei Mondiali di Calcio, il direttore del Corriere dello Sport non risparmia critiche anche taglienti. Partiamo dalla, sua collega di giuria nello show del sabato sera. Una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Hache ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente dapunto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici. Cosìa Un Giorno da Pecora e nell’occasione parla anche delle critiche di Selvaggia all’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Dice che abbiamo giocatoLorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui ...

