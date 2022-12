Youtubers napoletani e medici in campo per una raccolta fondi per il Santobono-Pausilipon

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin favore della Fondazione. L’appuntamento è al Centro sportivo Cercola giovedì 22 dicembre alle ore 17.30 dove si svolgerà la ‘Partita Cuore Azzurro-&Friends’ con l’obiettivo di sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie. Nata da un’idea di Mariano Tia, medico odontoiatra di Napoli, e dei Fius Gamer, gruppo di, l’iniziativa è stata accolta dal Centro Sportivo Cercola, dal Consorzio Terzo Settore, dalla Molinari Volley e dal CSI Campania. Tutti uniti per sostenere i progetti umanitari e assistenziali della Fondazione. La partita vedrà scendere indell’Azienda ospedaliera ...

