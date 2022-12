Xiaomi 13 Pro Wilderness Green Extreme Package è ufficiale prima dell’evento

(Di venerdì 9 dicembre 2022) In attesa dell'evento di presentazioneha deciso di annunciare13 ProL'articolo proviene da TuttoAndroid.

XiaomiToday.it

Lo13ha ancora uno schermo curvo, ma questa volta lo smartphone ha i bordi piatti. Vi ricordiamo che conosciamo tutte le specifiche tecniche di entrambi i dispositivi .svela i ...Quindi, avremo un Galaxy S23, un Galaxy S23(ex plus, ma il nomeforse fa più Apple nell'... Secondo alcune indiscrezioni, il sensore da 200 megapixel (feature cheha da tempo) e il ... Xiaomi TV EA Pro 86" annunciata in Cina a 5999 yuan (820€) I nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro disporranno dell'inedita tecnologia Nano Skin; vediamo insieme cos'è e come funziona.Xiaomi 13 e 13 Pro hanno una data di lancio ufficiale. I dispositivi saranno presentati tra soli pochi giorni.