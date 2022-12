X Factor | Fedez ha nascosto tutti i tatuaggi | come ha fatto? Ecco il trucco

Chiara Ferragni, il mistero del cerotto si infittisce: follower preoccupati e lei non risponde Xpresenta il singolo 'Crisi di Stato': canta con la cicatrice in mostra e senza tatuaggi. ...presenta il singolo 'Crisi di Stato': canta con la cicatrice in mostra e senza tatuaggi. Chiara Ferragni nel pubblico FOTO X, è Ambra Angiolini show: la versione sexy di T'...Al secondo posto della competizione Beatrice Quinta, definita da Fedez «l'unica popstar di questa edizione». Poi Linda e i Tropea. I Santi Francesi dopo la vittoria: «X Factor lo abbiamo sempre ...Fedez sale sul palco della finale di X Factor e lascia di stucco tutti i telespettatori per quel suo essersi presentato “diverso”: senza tatuaggi. Il rapper, infatti, prima di salire ...