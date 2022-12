X Factor Ambra Angiolini nella versione sexy di T’Appartengo infiamma il palco

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alla Finale di Xc’è stato spazio anche per le esibizioni dei giudici e della conduttrice. Si sono tolti i loro abiti “istituzionali” e sono saliti sul, oltre ai concorrenti in gara, anche Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico, Francesca Michelin e. Ma è stataa vincere su tutti. «Praticamente Fedez, Rkomi

Ascolta questo articolo Si è conclusa giovedì 8 dicembre l'edizione 2022 di XItalia , che ha visto il live dell'ultima puntata dal palco del Mediolanum Forum di Assago. ...del team di...La notte del trionfo per i Santi Francesi, portati alla vittoria di X2022 dal loro giudice Rkomi per tutta questa edizione fino alla straordinaria e spettacolare ... Fedez eAngiolini. La ...Ultima serata per l’edizione di X Factor 2022, con lo show Sky Original al Forum di Assago. La vittoria è andata ai Santi Francesi, ma a rubare la scena ai concorrenti è stata la giudice Ambra Angioli ...Un'esibizione che sicuramente entrerà nella storia di X Factor: in occasione della finale, il giudice Ambra Angiolini si è esibita sulle note di T'Appartengo. Una ...