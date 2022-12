WWE | Cody Rhodes ritorna al lavoro | avrebbe filmato del materiale promozionale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’american nightmare non è ancora tornato, ma la WWE sta pianificando con cura le tappe del suo rientro. Fuori dai giochi per diversi mesi dopo lo strappo del muscolo pettorale,sta continuando a lavorare, in particolare per promuovere WrestleMania. The Miz eprotagonisti Fightful ha appreso che la WWE ha girato giovedì a Los Angeles uno spot pubblicitario in cui comparivano(o almeno qualcuno vestito esattamente come lui) e The Miz su un ponte di Los Angeles. Anche Maryse -a quanto pare- era presente, anche se non è chiaro se abbia partecipato alle riprese o solo fatto compagnia al marito. Inoltre, Triple H e Bad Bunny erano entrambi in città, visto che Triple H ha pubblicato una foto con lui. Ritorno imminente Le voci sul prossimo ritorno di...

Zona Wrestling

...televisivo con Destination America e la realizzazione di un servizio di streaming simile alNetwork. La realizzazione di "All In" Il 1 settembre 2018 è un'altra data passata alla storia....Tra vittorie inaspettate e cambi di titolo, il Premium Live Event dellaha saputo intrattenere il pubblico nonostante le pesanti assenze diRhodes e Roman Reigns. Ecco i risultati completi ... WWE: Guardando una foto Cody Rhodes sembra in ottima forma After winning the Dynamite Diamond Battle Royal on Wednesday, Starks cut a promo on AEW World Champion, MJF, who he will face next week at Winter is Coming. He would later speak to Comicbook.com about ...WWE has been hiring a number of wrestlers over the last few months, and the promotion should look to these ex-AEW stars as potential options.