Women in Surgery e Women for Oncology | basta rattoppi al SSN | non sono i medici in pensione che ci salvano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Abbiamo letto, non senza preoccupazione, la proposta dell'emendamento di cui all'art 96 bis del Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, inerente le “Disposizioni in materia di collocamento d'ufficio a riposo per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale e docenti universitari inna e Chirurgia” che propone di aumentare, su base volontaria, l'età pensionabile deiospedalieri ed universitari a 72 anni. Comprendiamo che questa proposta persegua l'obiettivo di sopperire alla cronica mancanza diin Italia operanti nel servizio pubblico. La carenza di personale medico inserito in organico in pianta stabile deriva, tuttavia non solo dalla scarsa ed insufficiente pianificazione del reale fabbisogno negli ultimi vent'anni, sia a livello ...

Liberoquotidiano.it

