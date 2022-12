(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilfa sul serio per Vedatdel Maiorca. Lapuò ricevere un tesoretto: tutti i dettagli Secondo quanto assicurano dall’Inghilterra, ilsarebbe pronto a fare follie per Vedat. L’attaccante del Maiorca è stato protagonista di un grande avvio di stagione in Liga con 8 gol in 12 presenze. I Wolves sarebbe così pronti a pagare la clausola rescissoria di 38 milioni di euro. Un’operazine che farebbe felicelache ha diritto al 45% sulla rivendita del ragazzo. In questo caso il club di Lotito incasserebbe circa 17 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Ilfa sul serio per Vedat Muriqi del Maiorca. La Lazio può ricevere un tesoretto: tutti i dettagli Secondo quanto assicurano dall'Inghilterra, ilsarebbe pronto a fare follie per Vedat Muriqi. L'attaccante del Maiorca è stato protagonista di un grande avvio di stagione in Liga con 8 gol in 12 presenze. I Wolves ...Agnelli, Cherubini e Arrivabene © LaPresseUna sfidaa ripartire in campo ma anche sul ... Lo spagnolo classe 1996 è ritornato aldopo il prestito e il mancato riscatto al Barcellona ... Wolverhampton, pronta l'offerta per Muriqi: sorride anche la Lazio Il Wolverhampton fa sul serio per Vedat Muriqi del Maiorca. La Lazio può ricevere un tesoretto: tutti i dettagli Secondo quanto assicurano dall’Inghilterra, il Wolverhampton sarebbe pronto a fare foll ...Mercato Lazio, dall’Inghilterra riportano il forte interesse del Wolverhampton per Vedat Muriqi: biancocelesti spettatori interessati Vedat Muriqi è stato protagonista di una grandissima prima parte d ...