Wanda Nara | il perizoma c’è ma non si vede | fondoschiena assurdo | FOTO da urlo

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è ormai inarrestabile: la showgirl ha pubblicato unagrafia in cui indossa un costume apiù sottile di un filo.sta vivendo un periodo alquanto turbolento dal punto di vista personale. La nativa di Buenos Aires era andata alle Maldive con Mauro Icardi per superare i problemi di coppia. Nulla Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

Nuovo colpo di scena nel triangolo amoroso tra, Mauro Icardi e L - Gante . Come riportano i media sudamericani, la showgirl, modella e imprenditrice argentina sarebbe tornata definitivamente tra le braccia del giovane rapper . La ...e : una storia d'amore che non ha avuto un lieto fine. Nonostante i numerosi tentativi dell'attaccante del Galatasaray per una riconciliazione (il viaggio alle Maldive sembra non aver dato ... Icardi lascia Instagram e Wanda Nara si riavvicina a L-Gante: gli ultimi sviluppi