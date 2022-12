Volley | Superlega | undicesima giornata Big a riposo e impegnate altrove | si assegnano gli ultimi posti per la coppa Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si chiude il girone di andata, anche se manca l’ultima sfida tra Civitanova e Siena, mentre dall’altra parte del globo Perugia e Trento vanno all’assalto del titolo mondiale per Club. Una situazione che ha spezzettato il programma dell’con due partite che si sono già disputate ad ottobre ed hanno visto i successi esterni per 3-1 di Perugia a Civitanova e di Trento a Modena nei due big match che avrebbero condotto al giro di boa. Mentre le big riposano o sono in altre faccende affaccendate, si definiscono le posizioni per i quarti di finale die si distribuiscono punti importanti per le posizioni di rincalzo nella zona play-off o in zona salvezza. La partita più intrigante è quella in programma a Cisterna dove si affrontano le due rivelazioni di questa prima parte di campionato, Cisterna ...