Volley | SuperLega | Paolo Montagnani esonerato | non è più l’allenatore di Siena

(Di venerdì 9 dicembre 2022)non è piùdi. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dalla società che milita in, il massimo campionato italiano dimaschile. Il coach paga in prima persona i deludenti risultati di questa prima parte di stagione: ultimo posto in classifica generale con appena 3 punti all’attivo, 1 vittoria e 8 sconfitte, zona salvezza distante ben sei punti (anche se con un match disputato in meno rispetto alle dirette avversarie Padova e Taranto). La neopromossa è in grande crisi e ora si affida allo staff tecnico composto da Omar Pelillo e Simone Cruciani. Il sestetto toscano tornerà in campo domenica 11 dicembre per affrontare Monza, cercando di portare a casa punti preziosi per continuare a sperare nella permanenza nel massimo campionato. ...