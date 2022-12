Volley | Nations League | scelte le sedi delle Finals Uomini in Polonia | donne negli USA

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un appuntamento diventato ormai tradizionale e sempre più di lusso: il prossimo anno nuova edizione per leball, che oggi hanno annunciato lefasi finali. La Nazionale italiana di pallavolo al femminile è campionessa in carica e proverà a difendere il titolo: la manifestazione al femminile vedrà l’appuntamento conclusivoStati Uniti. Precisamente in Texas, al College Park Center di Arlingtondal 12 al 16 luglio 2023. Restano in Europa invece gli. La settimana successiva sfida alla Ergo Arena di Danzica, in: dal 19 al 23 luglio 2023. Ricordiamo che le precedenti edizioni al maschile avevano visto lein Italia, prima a Rimini e poi a Bologna. Foto: FIVB

Saranno Stati Uniti e Polonia ad ospitare le finali dellaLeague 2023 di. In particolare, come sede della finale del torneo femminile è stata scelto il College Park Center di Arlington, in Texas, con le partite che si giocheranno dal 12 al 16 ...