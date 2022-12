Volley Napoli a 17 punti | la classifica e i risultati della sesta giornata di Serie C

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

... medico odontoiatra di, e dei Fius Gamer, gruppo di YouTubers napoletani, l'iniziativa è stata accolta dal Centro Sportivo Cercola, dal Consorzio Terzo Settore, dalla Molinarie dal CSI ......00 TBC - TBC CALCIO - SERIE B 18:00 Pisa - Brescia 20:30 Reggina - Bari BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:30 Sassari -- SERIE A1 FEMMINILE 20:00 Novara - Vallefoglia- SUPERLEGA ... Volley Napoli in campo domani contro GLS Salerno Guiscards per la settima giornata di Serie C - Napoli Raccolta fondi in favore della Fondazione Santobono-Pausillipon. L’appuntamento è al Centro sportivo Cercola giovedì 22 dicembre alle ore 17.30 dove si svolgerà ...Coach Mimmo Spinosa: "Dobbiamo fare molta attenzione, loro sono una squadra preparata e hanno buoni punti di forza che dobbiamo essere bravi a limitare. Sappiamo che la partita sarà insidiosa, dobbiam ...