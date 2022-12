Volley | Mondiale per Club maschile 2022 | posticipato l’inizio del match Perugia-Renata

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Inizierà in ritardo ilSir Safety Susa-Volei, valevole per la prima giornata della Pool A delperdi. Originariamente in programma alle ore 01:00 presso il Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, è statoper un motivo ben preciso. La sfida precedente, tra l’Itas Trentino ed il Paykan, è stata infatti interrotta per circa 40 minuti a causa di un black-out che si è verificato all’interno del palazzetto. Tale imprevisto ha condizionato anche la gara trache, secondo quanto si apprende, dovrebbe iniziare alle ore 01:40. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.