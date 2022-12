Volley | Mondiale per Club maschile 2022 | buona la prima per Trento | sconfitto 3-1 il Paykan

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Trentino Itasdebutta nel migliore dei modi nelperdi. Nella partita valevole per lagiornata della Pool B, gli uomini di Angelo Lorenzetti hannoilcon il punteggio di 3-1 (25-20, 25-21, 25-27, 25-19). Tornati in gara nella massima competizione iridata riservata ai, con la speranza di migliorare il terzo posto ottenuto lo scorso anno, sempre in Brasile, Matej Kazijski e compagni hanno iniziato la loro avventura con un importante successo ai danni dell’ostica formazione iraniana. Match pieno di alti e bassi e caratterizzato da un black-out al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim sul 25-25 del terzo set che ha ...

