(Di venerdì 9 dicembre 2022)e Andrey Rublev hanno conquistato l’accesso alla Finale nel torneo didellaCup, esibizione che si sta svolgendo sull’hard saudita e dal montepremi decisamente invitante. Parliamo di ben 3.000.000 milioni di dollari. L’azzurro e il russo, eliminanti nei match in singolare, hanno avuto modo di rifarsi in coppia in una sorta di torneo di consolazione riservato a chi è stato battuto nei confronti individuali. Una buona prova del romano con Rublev, vittorioso contro la coppia Alexander Zverev/Dominic Thiem per 6-3 7-6 (3). A contendere il titolo domani ci saranno lo svizzero Stricker e il polacco Hurkacz, a segno per 7-6 (3) 7-6 (3) contro l’inedita accoppiata formata da Stefanos Tsitsipas e da Nick Kyrgios. Tornando a ...

OA Sport

... Lucio Caracciolo , direttore di Limes, Claudio Descalzi , Amministratore Delegato di Eni,...//www.vaticannews.va/it , via radio sulle frequenze di 105 FM, DAB+, e in diretta, per la zona ......nulla durante il processo a carico diSalvini , nell'ultima udienza dello scorso 2 dicembre. Quando Giulia Bongiorno , legale del vicepremier, ha chiesto l'acquisizione degli audio e del... VIDEO Matteo Berrettini si diverte dopo il successo in doppio nella Diriyah Tennis Cup 2022 Matteo Renzi passa all’attacco nei confronti del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. “La maggioranza della Meloni vuole ...Il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa per le primarie per il segretario Pd. In una conferenza stampa in diretta, Ricci ha annunciato ...