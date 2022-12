Via il bonus cultura per i 18enni | Renzi suona la carica | «Follia! Faremo ostruzionismo | dovranno fermarsi» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) «È assurdo, è veramente assurdo: la maggioranza che sostiene il governo Meloni ha scelto di cancellare la 18App: è folle». È un fiume in piena Matteo, in unpubblicato su Twitter nel quale critica la decisione dell’esecutivo di cancellare App18, ilmesso a disposizione dallo Stato per i ragazzi appena diventati maggiorenni per la fruizione di prodottili come cinema, teatro, libri, abbonamenti a quotidiani e riviste. Con un emendamento, la maggioranza ha spostato le risorse, circa 230 milioni di euro, su altri provvedimenti in sostegno al mondo dello spettacolo e della. «Quella misura lì, che avevamo voluto noi e che ci hanno copiato in Francia, Spagna e Germania, permetteva di entrare nelle librerie, di pagarsi un concerto o andare a teatro: cancellare sula ...