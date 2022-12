Vi presento i nostri | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Vi: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 9 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vi(Little Fockers),del 2010, diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Tii miei (2000) e Mi presenti i tuoi? (2004), e come questi ultimi ha un registro spiccatamente comico. Il titolo in originale riprende il Meet the Fockers del secondo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Greg Fotter e la moglie Pam sono felicemente sposati e da poco genitori di due gemelli: Samantha e Harry. Entrambi sono troppo presi dal lavoro e dai lavori per la nuova casa, inoltre Greg è diventato un uomo in carriera, tanto che Andi Garcia, una giovane e ...