(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo la parentesi ai Mondiali con la Serbia, ora per Ivansi apre la strada del mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore...

Calciomercato.com

Simeone, infatti, era arrivato dalincon diritto di riscatto. De Laurentiis è rimasto molto soddisfatto del rendimento in campo del giocatore e ne ha apprezzato soprattutto le ...Il numero uno azzurro riscatterà Simeone dala prescindere dal raggiungimento delle clausole e dei paletti fissati nel contratto relativo aldel ' Cholito' dagli scaligeri. Scrive a ... Verona, no al prestito per Ilic: fissato il prezzo per gennaio Il giocatore approdato in Italia dal Manchester City piace a Lazio e Napoli e l'Hellas potrebbe valutare di fare cassa subito a gennaio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...