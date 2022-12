Verona | la richiesta per Ilic

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’Hellasfa il prezzo per Ivan. Il centrocampista serbo è al centro degli interessi di club come Napoli e Lazio Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Hellasavrebbe fatto il proprio prezzo per Ivanin vista del calciomercato di gennaio. LA– Il centrocampista serbo classe 2001 è valutato 25 milioni di euro dal club gialloblù. Unaimportante che allontana del tutto le offerte di prestito arrivate dalla Lazio di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dalla relazione sul sopralluogo è nata così una nuova ordinanza, che impone lo stop ai lavori di rimozione, la realizzazione dell'indagine ambientalee una dettagliata relazione sull'...