Verissimo | gli ospiti di sabato 10 e domenica 11 dicembre | Santo Versace | Giulia De Lellis e molti altri

editori che fanno le radio di flusso hanno come priorità la forza del brand ed è giusto che sia ... ho prestato la mia voce per molti programmi, tra questi, in particolare, "". È un'altra ...ultimi giocatori di rilievo arrivati dal Brasile sono stati Lyanco e Bremer . In periodi ... Bremer, invece, è sbarcato a Caselle come alternativa a, compiendo una scalata clamorosa: solo ...Il colombiano ha stretto i denti nelle ultime partite del 2022, ma ora la Juve vuole recuperarlo al meglio per i prossimi impegni di campionato. Per il 20 dicembre… Leggi ...Il ct perde la pazienza all'ennesima domanda su CR7. Ricostruisce però le fase precedenti all'esclusione con la Svizzera: "Gli ho spiegato ...