Venezia | donna aggredita perché portava il velo L’accaduto

(Di venerdì 9 dicembre 2022) tra l’indifferenza delle persone che hanno assistito Si chiama Sanuara Sarder la giovane madre di 29 anni di origini bengalesiper il suo modo di vestire. Da tredici anni vive a Mestre, dove ha frequentato le scuole, ma non ha mai abbandonato il modo di vestire con il niqab, ovvero ilche lascia scoperto solo gli occhi, nonostante sia ben integrata in Italia. Ieri, 8 dicembre, Sanuara ha denunciato di essere stata vittima di un’aggressione. A riportare la vicenda è il Corriere del Veneto, che ha raccolto la testimonianza del. Ha detto la vittima: «Non riesco a dormireappena chiudo gli occhi rivivo l’aggressione. Mi fanno ancora male la testa e l’orecchio. Ma quello è il meno, la dottoressa mi ha dato delle gocce che mi fanno stare meglio. Il problema è che ora ho paura a uscire di casa ...

