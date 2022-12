(Di venerdì 9 dicembre 2022) La data ce la ricordiamo tutti: 24 febbraio.si spegne la luce ai confini dell’Europa e si accendono i rombi di guerra: la Russia invade l’Ucraina. Una tiktoker giovanissima, Valeria Shashenok, 21 anni,la sua, comela di milioni di altri ragazzi della sua età. Ma decide di reagire. E, non solo inizia a mostrare sul social tuttolo che accada, ma inizia anche are un diario dove racconta la sua esperienza dallo scoppio della guerra ad oggi. Valeria Shashenok decide di mostrare sui social la sua città natale, Chernihiv, e dere momenti della guerra (su Instagram è seguita da 125mila follower). Sono scene che nessuno di noi, nel ...

La Stampa

il modo in cui, sui social,cerca di spiegare la guerra. Tiktoker ormai da oltre un milione di follower e fotografa di professione , al secolo è Valeria Shashenok, classe 2001. È ...numero è destinato a crescere grazie a TikTok , piattaforma social che oggi coinvolge oltre ... Dall'Ucraina all'Italia, la tiktokerracconta la vita da profuga: "Reagisco con sarcasmo"... Caffè sui fornelletti da campeggio e telefoni caricati al supermercato: “Ecco come si vive in Ucraina senza e… Valerisssh, questo il suo nickname, ha visto la sua vita di giovane ragazza stravolta e da allora filma e scrive ogni giorno quel che vede in strada ...