Valditara incontra il ministro dell’Istruzione della Georgia | “‘Incentivare mobilità di studenti e docenti con partenariati tra scuole tecniche e professionali”

Proprio sull'utilizzo concreto di tali somme il dialogo con i sindacati sarà fondamentale, nell'ottica del Ministro. Un miliardo per gli statali Nella Legge di Bilancio si parla di un "...ROMA - Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, ha incontrato gli studenti del FAST. In un post su Twitter, il ministro si è detto "soddisfatto dell'incontro positivo con gli studenti del FAST. Ho ascoltato con attenzione le loro ...Alla Riunione Ministeriale del Comitato per le Politiche dell’Istruzione (EDPC) dell’OCSE in corso a Parigi, il ministro dell’Istruzione e del ...Messa in sicurezza, riqualificazione, rimozione delle barriere architettoniche e interventi anti-incendio: due miliardi e tre milioni di euro per gli edifici scolastici italiani, di cui ...