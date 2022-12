Valdano | «Sembra che si debba chiedere scusa quando si parla bene del Qatar»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Jorgeintervistato dal Corriere dello Sport,anche di temi extracalcistici legati al Mondiale in: «C’è un peccato originale, legato alla corruzione nella scelta delcome Paese ospite. Detto questo sarebbe molto ingiusto non riconoscere che l’organizzazione è ottima.che siperdonounodel, però il fatto che ci siamo convertiti nella polizia culturale del mondo ha portato a delle esagerazioni. Il Mondiale russo offriva materiale per un dibattito politico enorme e il divenire degli eventi ha reso la cosa ancora più palese, ma non si disse niente. E le aberrazioni sociologiche degli Stati Uniti, sede nel 2026, meriteranno altri ...