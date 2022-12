Vaccini | il ministro Schillaci all’Ue | «Rinegoziamo i contratti con i produttori e cambiamo le norme sul risarcimento danni»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Intervenendo al Consiglio salute a Bruxelles, ilOrazioha chiesto all’Unione europea un sforzo per modificare gli accordi con le case farmaceutiche, sia sulle forniture di, sia sulle clausole che riguardano il. «Reputo necessaria la rinegoziazione deicon le case farmaceutiche, ancora ineseguiti o soltanto parzialmente eseguiti», ha detto ildella Salute italiano, «prevedendo la possibilità di ridurre gli acquisti previsti in funzione dell’effettivo fabbisogno degli Stati». Secondo, una rinegoziazione con ipermetterebbe un risparmio di spesa e una riduzione degli sprechi, che altrimenti potrebbe alimentare «un senso di disaffezione verso future ...

... ildella salute Orazio Schillaci chiede all'Unione europea di rinegoziare i contratti con le case farmaceutiche che producono. Ilpropone una dilazione in più anni dei ...Per cominciare, la questione relativa all'eccedenza dei, ha osservato il, riveste 'una priorita' in particolare alla luce del contesto attuale. Una allocazione non efficiente delle ...Il ministro della Salute Schillaci ha proposto a Bruxelles di rivedere gli accordi che prevedono risarcimenti in caso di danni dai vaccini ...Il ministro propone una dilazione in più anni dei pagamenti e una riduzione degli acquisti delle dosi pattuite ...