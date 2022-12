Usa | nuove carte segrete Trump | chiesta incriminazione per oltraggio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il dipartimento di Giustizia ha chiesto a un giudice federale di incriminare il team di Donaldper, per non aver rispettato a pieno il mandato con cui si impone di consegnare tutti i documenti top secret conservati dall’ex presidente a Mar-a-Lago. La riè arrivata dopo che il team legale diha detto di aver fatto delle ricerche ed ha trovato due documenti top secret in un deposito in Florida. I legali dihanno consegnato questi documenti all’Fbi, affermando di ritenere che ora veramente è stato rispettato a pieno il mandato. Ma il dipartimento di Giustizia – che lo scorso agosto ha inviato gli agenti dell’Fbi a Mar Lago, dove sono state trovate centinaia dichenon aveva ...

... dei ricercatori diretti nelle foreste pluviali dell'Ecuador hanno scoperto per caso tre... Per esempio: Perseverance continua a esplorare Marte : il rover piazzato daglisu Marte sta ......non arrivava così presto in Italia dal 2009 Quali sono i sintomi più frequenti con le...al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Mosca – ”L’Occidente sta usando gli ucraini come carne da macello” ed è ”da tempo che sta sfruttando le risorse dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un discorso ai mem ...L’associazione che riunisce i principali prestatori di servizi fiduciari italiani, AssoCertificatori, lancia l’ allarme Spid a causa delle nuove regole Ue (europee). Fa preoccupare, infatti, l’articol ...