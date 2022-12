Usa | la Camera dei rappresentanti approva la legge a tutela dei matrimoni gay

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladeidegli Stati Uniti hato, giovedì 8 dicembre, il progetto diin difesa deiomosessuali, che rappresenta unafederale senza precedenti per le unioni di persone dello stesso sesso. Il provvedimento, che a fine novembre aveva già ottenuto il via libera dal Senato, intitolato “sul rispetto delo“, ha ottenuto 258 voti a favore – tra cui 39 dai deputati repubblicani – e 169 contrari e impone a tutti gli Stati americani di riconoscere questo tipo di unioni. Ora, manca solo la firma del presidente Joe Biden, una mera formalità. La speaker dellaNancy Pelosi firma il “Respect for marriage act”Nel Paese itra persone dello stesso sesso ...