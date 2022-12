Uno speciale sul calcio | Bigo Live riunisce gli amanti dello sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROMA, 9 dicembre 2022 /PRNewswire/Per celebrare il torneo più seguito al mondo,Italy invita gli utenti della piattaforma a unirsi all'ex giocatore della Fiorentina e del Rangers FC Lorenzo Amoruso, e all'ex giocatore della Lucchese e del Cagliari, Stefano Bettarini, per una sessionestreaming interattiva il 9 e il 15 dicembre 2022. Per quanto riguarda le starshow, Lorenzo Amoruso e Stefano Bettarini sono nomi prestigiosi da oltre un decennio. Lorenzo Amoruso, che trasmetterà in direttail 9 dicembre alle 21:00, ha raccolto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera in Italia e all'estero, tra cui l'inserimento nella Ranger FC Hall of Fame. Stefano Bettarini, invece, è un calciatore esperto che ha raggiunto le semifinali della coppa UEFA con il Parma. ...