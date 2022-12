Una Montemesola come non si era mai vista

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Non si era maiunacosì. Negli anni, ricordiamo le strade del nostro paese illuminate da timide lucine, sospese sul silenzio di un paese abbastanza dormiente. Le varie fantasie delle decorazioni casalinghe, qualche pettolata in occasione di Santa Cecilia e nient’altro. Ognuno ha respirato l’aria natalizia nelle proprie case, nel privato calore della propria famiglia. Quest’annosi è superata. Reduce dalle restrizioni covid che ci hanno visti “lontani” e nonostante la crisi energetica, la vera e propria energia sono stati i cittadini. Si, i cittadini e le associazioni. Il loro impegno, la loro dedizione, la voglia di fare, con la supervisione e l’impegno dell’amministrazione comunale, ha illuminato un Natale montemesolino che non si era mai visto. E sono tante le cose che non si erano mai viste ...