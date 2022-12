(Di venerdì 9 dicembre 2022) A Natale siamo tutti un po’ più buoni, si suol dire. E se invece fossimo tutti più creativi? Ecco alcune idee green per trasformare la vostra casa in quella di Babbo Natale… con tanto di renne ed elfi

L'Eco di Bergamo

Uno dei regali più quotati per Natale sono i gioielli, il motivo è semplice: quasi tutti sono taglia unica, hanno un costo che va da poche decine a milioni di euro e gli stili sono molteplici, adatti ...... il replicante di Blade Runner, con Ruggero, l'anziano di cittadinanza, attonitola pioggia. '... Non ce l'hanno al Rockefeller center di New York, dove c'è l'più bello del mondo; non ce l'... Un albero sotto l'albero. Ovvero, come decorare con la natura Uno dei regali più quotati per Natale sono i gioielli, il motivo è semplice: quasi tutti sono taglia unica, hanno un costo che va da poche decine a milioni di euro e gli stili sono molteplici, adatti ...4' di lettura 08/12/2022 - ROMA (ITALPRESS) – Festività 2022 ispirate alla pace e al risparmio energetico nell’iniziativa di Roma Capitale, Gruppo Acea e FAO presentate oggi a piazza Venezia dal Sinda ...