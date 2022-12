Ultime Notizie – Twitter | Musk licenzia anche gli addetti alle pulizie

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Glipresso la sede dia San Francisco sono statiti senza ricevere alcuna indennità. Lo hanno detto gli stessi ex impiegati alla Bbc, aggiungendo che il loro lavoro sarà sostituito da robot. Un senatore dello stato della California ha commentato che, il proprietario di, sta trattando l’ex staff “come spazzatura”. Il procuratore della città di San Francisco, David Chiu, sta indagando per capire seha violato la legge. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione