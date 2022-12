Ultime Notizie – Tina Turner | è morto il figlio Ronnie

(Di venerdì 9 dicembre 2022)e la sua famiglia hanno appena subito un’altra perdita devastante: ila 62 anni. Lo riporta il sito specializzato Tmz. Secondo quanto riferito dal portale on line, che cita le forze dell’ordine come fonte, le autorità avrebbero ricevuto una chiamata al 911 ieri matda una persona che riferiva cheera fuori casa e aveva difficoltà a respirare. Pochi minuti dopo, il decesso. I paramedici si sono precipitati all’indirizzo della San Fernando Valley, dove gli astanti stavano tentando la rianimazione cardiopolmonare, ma gli sforzi sono stati vani e l’uomo è stato dichiaratosul posto. Al momento non è chiaro cosa abbia portato all’emergenza medica deldella pop star, ma era noto ...

Il Sole 24 ORE

Ad ogni modo, l'incertezza e la volatilità di questesedute è dovuta alla presenza di più ...16%), al centro di una girandola die voci. L'istituto ha confermato che il requisito ...Trovate tutte lesulla serie tv di Netflix nella nostra scheda . Ucraina ultime notizie. Ucraina, Casa Bianca annuncia aiuti militari per altri 275 mln di dollari. ... Elon Musk licenzia gli addetti alle pulizie di Twitter in forze alla sede di San Francisco. Che denunciano: "Vuole sostituirci con dei robot" ...Buona la prima per Alberto Gilardino sulla panchina del Genoa. I rossoblu sono tornati al successo superando 2-0 il Sudtirol e si sono rilanciati in classifica avvicinandosi alla Reggina, ...