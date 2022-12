Ultime Notizie – Renzi lancia petizione | “Meloni non cancelli bonus cultura giovani”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Un emendamento di Fratelli di Italia – il partito della– vuole cancellare la 18app, ilper i. Per me è un errore gravissimo. Chi crede che tagliare sullasia un errore firmi e faccia girare questa. Grazie”. Così su Twitter Matteosul sito di Italia Viva la‘Salviamo la 18app’ di cui è primo firmatario. “Chiediamo alla premierdi intervenire per bloccare la distruzione delper i. Sappiamo – si legge nel testo della– che alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia dicono che con lanon si mangia. Ma noi non siamo ...

Il Sole 24 ORE

Erdogan: 'Domenica parlerà con Putin e Zelensky'. Kiev: 'Rapiti tre dipendenti della centrale di ...Analizzare diversi tipi di asset, scegliere quelli che - sulla base dei dati storici - prevedi funzioneranno ed essere costantemente aggiornato sulle, ti consentirà di trovare modi per ... Ucraina ultime notizie. Wsj: Nuove sanzioni Usa contro Russia per uso droni Iran. Erdogan: Colloquio ... I «Leoni indomabili» sono tornati a casa, eliminati al termine della fase a gironi del Mondiale in Qatar, nonostante la vittoria sul Brasile nell’ultima partita. In Camerun, però, tiene ancora banco l ...State cercando film e show come Mercoledì, l'ultima serie TV di Netflix Siete fortunati perché noi abbiamo la risposta ai vostri problemi.